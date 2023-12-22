الاحتلال يفرج عن الأسير بنان برهم بعد 16 عاما في السجن.. من هو؟

بعد 16 عامًا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أفرجت السلطات عن الأسير الفلسطيني بنان عبد اللطيف برهم، البالغ من العمر 42 عامًا، بحسب ما أعلنه التلفزيون الفلسطيني ونادي الأسير.

بنان برهم، من بلدة كفر قدوم التابعة لقلقيلية شرق نابلس، اعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي وهو شابًا عمره 26 عامًا، وخلال سنوات اعتقاله، توفيت والدته وشقيقه، بينما لديه شقيقين في سجون الاحتلال لم يُفرج عنهم بعد، بحسب نادي الأسير.

وكان «بنان» ضمن مقاتلي كتائب شهداء الأقصى، وهي مجموعات عسكرية فلسطينية تابعة لحركة فتح.

استقبال بالاحتفالات والأفراح

واستقبلته قريته بالاحتفالات والأفراح، وظهر وهو بشعر ولحية كثيفة، بسبب التشديدات التي فرضتها سلطات الاحتلال منذ أحداث السابع من أكتوبر قبل الماضي، والتي منعت الأسرى من الحلاقة.