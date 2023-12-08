«لا مكان آمن».. 4800 أسير ومعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي والأعداد تتضاعف

يشاهد العالم ما يجرى فى فلسطين من مجازر وكوارث بحق شعب مدنى أعزل بجرائم إبادة وتطهير عرقى لا مثيل لها عبر العصور، بالمخالفة للمادة 5 من ميثاق حقوق الإنسان التى تنص على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة. أوضاع صعبة يعيشها الأسرى الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية، حيث يعانى الأسرى من أوضاع صحية صعبة ويتعرضون للقهر والإذلال والتعذيب، وفقاً للدكتور جميل عادى، الكاتب والباحث السياسى الفلسطينى، فى حديثه لـ«الوطن»، مشيراً إلى أن عدد الأسرى فى سجون الاحتلال وصل إلى ضعف ما كان عليه قبل 7 أكتوبر الماضى.

وأردف أن عدد الأسرى قبل 7 أكتوبر كان يقرب من 4800 أسير، لكن مع بداية العدوان على غزة وإعلان حالة الطوارئ بإسرائيل قامت إسرائيل وجيشها باعتقال الفلسطينيين، لافتاً إلى أن حملة الاعتقالات الموسعة شملت عدداً من الفلسطينيين أبدوا رأيهم على مواقع التواصل الاجتماعى.

جميل عادي: أكثر من 100 ألف صاروخ وقنبلة أُطلقت على غزة في العدوان الأخير

مداهمات جيش الاحتلال طالت البيوت الفلسطينية بالمدن والقرى والمخيمات بالضفة الغربية، واعتقال الأطفال والنساء، والتعامل معهم بشكل عنيف، وتكسير جميع محتويات البيوت وسرقة كل شىء ثمين بحسب ما أكد الباحث السياسى الفلسطينى. حملات الاعتقالات غير الشرعية التى يقوم بها جيش الاحتلال تُعد جرائم حرب، كونهم لا يحترمون المعايير والمعاهدات التى نصت عليها المواثيق الدولية فى كيفية التعامل مع الأسير أو المعتقل، حيث وثقت الكثير من التقارير انتهاك إسرائيل فى التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، وفقاً لـ«عادى».

إنجاز كبير للفصائل الفلسطينية فى عملية تبادل الأسرى أمام أعين العالم، «سأكتفى بمشهد لرهينة كانت تحمل حيواناً أليفاً، وهو كلب صغير، وتم تسليمها للصليب الدولى وهى تودع الفصائل الفلسطينية، وهو ما دفع إسرائيل للتضييق على الأسرى لعدم ظهورهم بالإعلام وقول الحقيقة بأنهم تلقوا أحسن معاملة خلال أسرهم لدى الفصائل الفلسطينية».

التشريد والقتل والأسر والهدم وانعدام الحياة الآدمية وانتهاك كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية هو الواقع الذى يعيشه الشعب الفلسطينى بأكمله كل يوم، إذ إن إسرائيل تتصرف وجيشها كدولة فوق القانون: «نعيش فى عالم غريب وعجيب وأصبحت ازدواجية المعايير هدامة لكل معانى الإنسانية والأخلاقية».

ووفقاً لـ«عادى» فإن أكثر من 100 ألف صاروخ وقنبلة أُطلقت على غزة منذ عدوان 7 أكتوبر الماضى حتى اليوم، ليكون معظم الضحايا من المدنيين والعزل والنساء والأطفال، حيث تمثل نسبة الأطفال 41% ونسبة النساء 23% من عدد السكان فى قطاع غزة البالغ عددهم 2 مليون و465 ألف نسمة والباقى من الرجال والشيوخ.

جرائم حرب تقوم بها إسرائيل وجيشها بحق شعب مدنى أعزل، بحسب الباحث السياسى، متابعاً: «أعداد الجرحى تفوق الخيال ولا يلقون الرعاية الصحية الكاملة، كما أن الأطفال حُرموا من التعليم ويعيشون فى ظروف غير آدمية.