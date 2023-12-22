جيش الاحتلال يوزع صور المحتجزين على جنوده.. ما السبب؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن توزيع صور الأسرى على جنوده في قطاع غزة، لمنع تكرار مقتل أسرى إسرائيليين بالخطأ برصاص الاحتلال، بحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

وكان قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية بالخطأ، حيث اعتبره كمينًا من الفصائل، وأطلق عليهم الرصاص رغم رفعهم الرايات البيضاء.

لتجنب تكرار الكارثة.. صور الأسرى في يد جنود الاحتلال

ولتجنب تكرار الكارثة التي أحدثت ضربة قوية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي، طبع الجيش صورًا لعدد كبير من الأسرى، ووزعوهم على قوات الاحتلال في منطقة الشجاعية والعديد من المناطق، لتجنب إطلاق الرصاص عليهم.