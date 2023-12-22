طرح وحدات بمشروع «سكن لكل المصريين» في الغردقة.. اعرف الشروط

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، بيع وحدات إدارية وتجارية، مساحات مختلفة، بمشروع سكن لكل المصريين «الإسكان الاجتماعي سابقًا»، في منطقة أبو عشرة بمدينة الغردقة، في مزاد علني بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

مزاد بيع وحدات سكن لكل المصريين

وكشف المهندس محمد عبدالمنعم مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر، في بيان صحفي، عن شروط دخول المزاد، وجاءت كالتالي:

1. شراء كراسات الشروط والمواصفات لجلسة المزاد المعلن عنه، بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتباع كراسات الشروط بمقر مديرية الإسكان والمرافق بالغردقة بمبلغ 400 جنيه.

2 سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 10 آلاف جنيه مصري.

وحدات سكن لكل المصريين بالمزاد العلني

ويستمر بيع كراسات الشروط والمواصفات في مقر المديرية بمدينة الغردقة يوم السبت 2023/12/23، وذلك في المزاد المعلن عنه بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

موعد مزاد سكن لكل المصريين بالغردقة

وقررت مديرية الإسكان الاجتماعي بالغردقة عقد جلسة المزاد، يوم الاثنين المقبل، في قاعة النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، في الثانية عشر ظهرًا، بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.