مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 136 رحلة سياحية للاحتفال بالكريسماس

تستقبل مطارات الغردقة ومرسى علم اليوم الخميس 136 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل آلاف السياح الأجانب من جنسيات أوربية مختلفة لقضاء احتفالات الكريسماس في فنادق الغردقة ومرسى علم، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات.

استقبال 136 رحلة طيران في الغردقة ومرسى علم

وأشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارات، أوضح وصول 136 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل ما يقرب من 25 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوربية مختلفة، تزامنا مع قرب احتفالات الكريسماس.

استقبال آلاف السياح في الغردقة ومرسى علم

ولفت الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن» أنّ مطار الغردقة الدولي يستقبل 109 رحلة طيران سياحية، فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى 27 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول واستقبال السياح بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، التي يكون في مقدمتهم الألمان والروس والإيطاليين والتشيك.

وأرجع ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى احتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية، مؤكداً أن نسبة الإشغالات بالفنادق تتعدى حاجز 95% في احتفالات رأس السنة في فنادق الغردقة ومرسى علم.