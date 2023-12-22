سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12-2023 في البنوك بمصر

شهدت التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم الجمعة 22-12-2023 استقرارا في أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بأول أيام العطلة الأسبوعية، إذ سجل في البنك المركزي المصري 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الريال أمام الجنيه المصري، وفقًا للأسعار المعلنة بمواقع البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12-2023، أمام الجنيه المصري، ببنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12-2023 في البنك المركزي المصري، 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12-2023 في البنك الأهلي المصري، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.19 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12-2023 في بنك الإسكندرية، 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 22-12-2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي، 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.