حافظ الريال السعودي اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية على استقراره منذ ختام تعاملات أمس الأحد، وذلك بكافة البنوك المصرية، فيما لم تشهد أسعار العملات تغيراً منذ شهر أكتوبر الماضي، وفقاً لما أعلن عبر الموقع الرسمي للبنوك المصرية.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وأوضح الموقع أن سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 18-12-2023 في البنوك المصرية يسجل 8.19 جنيه للشراء و 8.22 جنيه للبيع وذلك داخل البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الاثنين داخل البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي في بداية التعاملات الصباحية داخل بنك مصر إلى 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

بالنسبة لسعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB، وصل إلى 8.25 جنيه للبيع، و8.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، وسعر البيع 8.25 جنيه.