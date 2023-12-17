سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الأحد 17-12-2023

استقرت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في ختام اليوم الأحد 17-12- 2023 بالبنوك المصرية، وتسعترض «الوطن»، سعر صرف الريال وفقًا للأسعار المعلنة على مواقع البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلام

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وصل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية اليوم الأحد إلى 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.