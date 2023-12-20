سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12-2023 في البنوك المصرية

شهدت بداية التعاملات في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء 20-12- 2023 استقرار أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ليسجل في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر صرف الريال وفقًا للأسعار المعلنة على مواقع البنوك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12- 2023، أمام الجنيه المصري في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12- 2023 في البنك المركزي المصري 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

ووصل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12- 2023 في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12- 2023 في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 20-12- 2023 في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.