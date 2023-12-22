رئيس مدينة أشمون يتفقد أعمال إنشاء المستشفى الجديد على مساحة 7 أفدنة

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال إنشاء مستشفى أشمون الجديد، والذي يتم إنشاؤه على مساحة 7 أفدنة، في إطار متابعة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بمختلف القطاعات، للارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

مستشفى أشمون الجديد

وأكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون، أن الحكومة والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بدعم القطاع الصحي، في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون، مؤكداً أن المشروع يتم تنفيذه مع تقديم كل الدعم لسرعة الانتهاء منه والذي يعد نقلة نوعية في المجال الصحي بالمحافظة.

وأضاف أن المشروع يقام على مساحة 7 أفدنة، ويستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

إنشاء 6 مستشفيات جديدة

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنظومة الصحية تلقي اهتماما كبيرا من الدولة المصرية، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إنشاء 6 مستشفيات عملاقة في محافظة المنوفية في مختلف المراكز، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية على أكمل وجه للمواطنين.