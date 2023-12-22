تحصين 111 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في بني سويف  

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، تحصين نحو 110 آلاف و910 رؤوس ماشية، ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية بوزارة الزراعة.

حملة قومية لتحصين الماشية ضد أمراض الحمى القلاعية

وأكد الدكتور أحمد عبد العليم مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، خلال تصريحات صحفية، اليوم، تواصل فعاليات الحملة القومية تحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، التي تنفذها مديرية الطب البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

إجمالي الحيوانات المحصنة

وقال مدير مديرية الطب البيطري في بني سويف، إن إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها، وصل إلى 110 آلاف و910 رؤوس ماشية، 97 ألفا و957 رأسا من الأبقار، و11 ألفا و221 رأسا من الجاموس، و1733 رأسا من الأغنام والماعز، وذلك منذ استئناف العمل بالحملة في التاسع عشر من نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

استعدادات الطب البيطري ببني سويف لتحصين الماشية

وكانت مديرية الطب البيطري في بني سويف، استعدت لاستئناف الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، في الوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية، والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال الحملة.