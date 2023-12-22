الرابطة الطبية الأوروبية: رصد أكثر من 200 متحور لكورونا في آخر 6 شهور

قال الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية في روما، إنَّ رغم انتهاء الوباء منذ شهور ولكن انتشار الفيروس نفسه يستمر ولكن على مستوى الدولة وليس العالم، والمتحورات مستمرة في الظهور وتم تسجيل أكثر من 200 متحور خلال آخر 6 أشهر فقط.

رصد متحورات جديدة لكورونا

وأضاف «عودة»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، للإعلاميين سمر الزهيري وباسم طبانة، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ المتحورات نوعين أحدها مثير للقلق والآخر «تحت المراقبة»، وتم رصد 4 متحورات مثيرة للاهتمام على مدار الأشهر الستة الماضية، ومنها «إيريس» و99% جاء من متحور أوميكرون سريع الانتشار.