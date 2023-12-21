وفاة شخصين بفيروس كورونا في الهند بعد انتشار إصابات المتحور الجديد

مع تزايد حجم الإصابات بمتحور كورونا الجديد «JN1» في الهند، أبلغت ولاية كارناتاكا عن حالتي وفاة مرتبطتين بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إصابة 20 حالة جديدة.

سبب وفاة الشخصين

وبحسب النشرة الصحية في الولاية، فإنّ الشخصين المتوفيين من كبار السن بعمر 44 و76 عامًا، وقد توفي في 16 و17 ديسمبر على التوالي، كان أحدهما دون أعراض بينما اشتكى المريض الآخر من ضيق في التنفس، وفقًا لما جاء بموقع «بيزنس ستاندرد» الهندي.

ومن جانبه، قال دينيش جوندو راو، مسؤول الصحة في ولاية كارناتاكا، إن رجلا يبلغ من العمر 64 عاما توفي في المدينة بسبب الإصابة بـ«كوفيد-19» قبل 5 أيام، فيما كان رده عما إذا كان سبب الوفاة هو المتغير الفرعي الجديد JN.1 لفيروس كورونا، قال إنه غير معروف حتى الآن وجار التحقق من الأمر.

تداعيات داخل البلاد

في الـ 24 ساعة الماضية، أُجري 808 اختبارات في مناطق مختلفة بالولاية، منها 407 اختبارات RT-PCR، و401 اختبارات مضادات سريعة، وتم توضيح أن إيجابية الإصابة بفيروس كورونا في الولاية بلغت 2.49%، بينما بلغ معدل الوفيات 10%.

وأصدرت حكومة كارناتاكا في الهند، الثلاثاء، نصيحة تطلب من الأشخاص الذين تزيد أعمارهما عن 60 عامًا، والذين يعانون من أمراض مصاحبة، والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، ارتداء أقنعة الوجه عندما يكونون في الهواء الطلق، وتجنب بشكل صارم زيارة الأماكن المغلقة وسيئة التهوية والمناطق المزدحمة، في أعقاب زيادة الإصابات بالمتحور الجديد.