أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم 22-11-2023

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 22-11-2023 في الأسواق تشهد استقرارا ملحوظا، حيث تراجعت الأسعار بداية الأسبوع الجاري، بفضل وفرة المعروض، فضلا عن توقعات بتراجع الأسعار في الأسواق المصرية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم

وأضاف أبوصدام في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ أسعار الخضروات والفاكهة اليوم 22-11-2023 في الأسواق تتراوح بين 4 و6.5 جنيه بالنسبة لسعر كيلو الطماطم ويتراوح سعر كيلو البطاطس بين 8.5 و14.5 جنيه كما يتراوح سعر كيلو البصل بين 15 و20 جنيها، ويتراوح سعر الكوسة بين 4 و 8 جنيهات، فيما بتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وتابع أنّ سعر البرتقال البلدي يتراوح في الأسواق المصرية بين 3.5 و 5.5 جنيه كما يتراوح سعر اليوسفي بين 5 و7 جنيهات ويتراوح سعر الليمون البلدي بين 5.5 و 7.5 جنيه كما يتراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و 30 جنيه.