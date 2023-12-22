توقعات بتجدد الأمطار في الإسكندرية اليوم.. ورفع حالة الطوارئ (فيديو)

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عن مواعيد سقوط أمطار الإسكندرية اليوم ضمن تبعات نوة الفيضة الصغرى، حيث من المتوقع أن تتجدد مرة أخرى في فترة الظهيرة، ما بين أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على فترات متقطعة، وذلك بعدما ضربت الإسكندرية صباح اليوم.

أمطار في الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان غرفة عمليات الإسكندرية اليوم، فإن أمطار الإسكندرية بدأت في حدود الساعة 10 صباحا، واستمرت لدقائق بمعدل من متوسط إلى غزير، قبل أن تتوقف مرة أخرى.

مواعيد أمطار الإسكندرية اليوم

وأكدت غرفة العمليات، أنه من المتوقع تجدد أمطار الإسكندرية اليوم خلال الساعات القادمة، حيث تراكمت السحب بشكل كبير في سماء المدينة الساحلية.

أماكن سقوط أمطار الإسكندرية

وتعد أكثر الأماكن تعرضا لسقوط أمطار الإسكندرية هي أحياء المنتزه أول وثان وشرق ووسط والجمرك أي بطول خط الكورنيش، وتبع ذلك رفع درجات الاستعداد ونشر السيارات والبدلات مع استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

كما أوقفت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية الإجازات وبدل الراحات مع التشديد بتواجد رؤساء القطاعات ومديرو العموم على مدار الساعة.