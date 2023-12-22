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افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 4 ملايين جنيه في دمنهور

كتب:

إحسان شعبان
01:56 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
افتتاح مساجد في البحيرة

افتتاح مساجد في البحيرة

شهدت محافظة البحيرة اليوم، افتتاح مسجدين جديدين بمركز دمنهور، بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، والجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتضمنت المساجد التي جرى افتتاحها أمس ما يلي:

- مسجد عبد الكريم عويس في نديبة، على مساحة 105 أمتار، بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد الجنبيهي القبلي في المنشية الإبراهيمية، على مساحة 300 متر، بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

عنوان خطبة الجمعة اليوم

وكانت خطبة الجمعة اليوم بعنوان «نداءات القرآن الكريم للمؤمنين»، وجاء فيها أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بنداءات الله لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها.

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بقلم إحسان شعبان