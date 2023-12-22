تفاصيل تطوير 6 مواقع تراثية في القاهرة خلال عام 2023

شهدت محافظة القاهرة، خلال عام 2023، أكبر عملية تطوير لمساجد «آل البيت» وتجديد وجه القاهرة الحضاري والتاريخي، إذ تمتد الأعمال من سور مجرى العيون والفسطاط والسيدة عائشة ومصر القديمة والحسين والسيدة زينب وشارع الأشراف، لاستعادة المظهر الحضاري والقيمة التاريخية لتلك المواقع الشاهدة على عبق التاريخ، ووضعها على خريطة المزارات السياحية الدينية، وكشف تقرير لمحافظة القاهرة أبرز أعمال التطوير.

افتتاح مأخذ سور مجرى العيون

- ترميم وصيانة السواقي الخشبية المقامة أعلى المبنى.

- إزالة التعديات على السور والحرم الأثري ومعالجة الأحجار.

- رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالأثر وصيانة الأشغال الخشبية والأرضيات وتأهيل السلالم.

افتتاح معبد بن عزرا بعد ترميمه

- تضمنت الأعمال معالجة ودرء الخطورة لأسقف المعبد.

- إعادة تنسيق الموقع بالشكل الملائم.

- صيانة منظومة الإضاءة وتنظيف الوحدات النحاسية وأعمدة الرخام وترميم الزخارف والمكتبة.

افتتاح حصن بابليون بعد ترميمه

- تطوير الجزء الجنوبي من الحصن الموجود أسفل الكنيسة المعلقة والمسمى بوابة عمرو.

- تنظيف واجهات الحصن.

- تطوير منظومة الإضاءة.

افتتاح قبة علم الدين سنجر المظفر

- ضمن مشروع ترميم 100 أثر بالقاهرة التاريخية.

- الترميم والصيانة للقبة منذ عام 2018.

- تقع بحي الخليفة نهاية شارع الحلمية عند التقاء شارع السويفية مع شارع الحلمية وتقاطعهما مع شارع المظفر.

افتتاح سبيل يوسف بك الكبير

- يقع بحي الخليفة عند التقاء شارعي السيوفية مع المظفر.

- أنشأه أحد أمراء العصر العثماني عام 1772 ميلاديا.

افتتاح قبة الأمير علاء الدين أيدكين البندقداري

- تقع في السيوفية وألحق بها مسجد للصلاة.

- أنشأت بين عامي 1284 و1285 على يد أحد أمراء المماليك.