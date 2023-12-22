غلق 49 منشأة بدون ترخيص وتحرير 176 محضرا في حملات بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام المديرية بشن حملات من قبل إدارة مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية بالدقهلية، إذ جرى المرور على 354 منشأة غذائية.

حملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية

وأشار «مكين»، في بيان له، أن الحملات جاءت بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتوجيهات محافظة الدقهلية، بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

وأشار أن الحملات إلى أن جاءت على 354 منشأة، وتبين أن 49 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف وكيل الوزارة، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 176 محضرا وسحب 83 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى إعدام 1415 كيلو من أغذية متنوعة و335 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.