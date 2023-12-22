أماكن سقوط الأمطار اليوم.. و«الأرصاد» تحذر من بداية الشتاء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس مع أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة على بعض المناطق حيث نشهد برودة في الجو وشعور بالصقيع تزامنا مع أول أيام فصل الشتاء.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أبرز أماكن سقوط الأمطار اليوم وآخر صور الأقمار الصناعية لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري محذرة من بداية الشتاء.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبًا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة ومن ضمنها الإسكندرية وكفر الشيخ.

ويستمر نشاط الرياح الجنوبية الغربية على معظم الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تزيد الإحساس ببرودة الطقس كما تتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة تسود أجواء باردة نسبيا بسبب نشاط الرياح.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 21 والصغرى 8 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.