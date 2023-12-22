بوتين يتعهد للرئيس الفلسطيني بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعهد لنظيره الفلسطيني محمود عباس، بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والمطالبة بوقف القتال في القطاع.

بدوره، قال «عباس»، إنه يجب الوقف الفوري لإطلاق النار من أجل تجنيب المدنيين في غزة ويلات القصف وحرب الإبادة والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.

وطالب الرئيس الفلسطيني، بسرعة تقديم المساعدات الإنسانية، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والوقود لغزة، ومنع التهجير القسري لسكان القطاع.