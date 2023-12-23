أسعار الحديد اليوم السبت 23-12-2023 في الأسواق المصرية

شهد سعر طن الحديد، اليوم السبت 23-12-2023 ثباتا، حسبما أفادت البوابة الرسمية للأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وأعلنت أن أسعار الحديد اليوم في الأسواق بلغ فيها سعر طن حديد عز مبلغ الـ41 ألفًا و740 جنيهًا، وبلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 39 ألفًا و285 جنيهات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الحديد اليوم السبت 23-12-2023 في مصر، كما يلي:

سعر طن حديد عز

- سعر حديد عز اليوم: 41 ألفًا و740 جنيهًا.

- سعر الحديد الاستثماري: 39 ألفًا و285 جنيهات.

- سعر حديد بشاي: 41 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد العتال: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية: 39 ألفًا و200 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري: 39 ألف جنيه.

- سعر حديد المصريين: 39500 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد سرحان: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المراكبي: 39 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي: 38 ألف جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي: 38 ألفًا و500 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل: 39 ألف جنيه للطن.