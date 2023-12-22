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«أونروا»: 90% من سكان غزة نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر الماضي

كتب:

شروق مراد
02:18 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
غزة

غزة

قالت منظمة «أونروا»، إن 90% من سكان غزة، نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقً نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شروق مراد