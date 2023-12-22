«أونروا»: 90% من سكان غزة نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر الماضي كتب: شروق مراد 02:18 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023 غزة قالت منظمة «أونروا»، إن 90% من سكان غزة، نزحوا داخليا منذ 7 أكتوبر الماضي، وفقً نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بوتين يتعهد للرئيس الفلسطيني بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة 23 جنديا في معارك غزة خلال 24 ساعة 10 معلومات عن لواء جولاني الإسرائيلي بعد انسحابه من القتال في غزة عضو بالفريق القانوني لضحايا غزة: إسرائيل ترتكب جرائم في غزة بينها الإبادة الجماعية فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي وضع الاختيارات الصائبة أمام العالم لحل أزمة غزة «الصحة العالمية»: 93% من سكان غزة يواجهون أزمة جوع غير مسبوقة غزة فلسطين قصف منظمة الأنروا بقلم شروق مراد