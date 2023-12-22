تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (صور)

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لتقدم أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1680 مترا وعمق 18 مترا، والمساحة تقترب من 1.3 مليون متر مربع تقريباً، وتسمح محطة الحاويات باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات

تصل الطاقة الاستعابية إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنوياً، وتسمح محطة الحاويات باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، ويأتي الهدف الأساسي هو زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع، سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

وفي سياق متصل أشادت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجستيات بالأكاديمية البحرية، بجهود تطوير الموانئ، موضحة أن آليات التطوير تتمثل في التكامل اللوجستي حيث يتضمن ذلك تطوير شبكات النقل المتكاملة التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية.

تحسين القدرة التنافسية للموانئ

وقالت الدكتورة هبة الجزار لـ«الوطن»، أنه يمكن تحسين القدرة التنافسية للموانئ البرية والجافة من خلال تحسين جودة الخدمات وتقديم قيمة مضافة للعملاء، وتعزيز التواصل والتعاون، فضلاً عن تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، ويمكن توفير مزايا مالية وضريبية للشركات المستثمرة في هذه المناطق وتعزيز البنية التحتية.