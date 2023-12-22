رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة (صور)

كتب:

كريم روماني
03:56 م | الجمعة 22 ديسمبر 2023
محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة

نشرت وزارة النقل، مجموعة من الصور عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، لتقدم أعمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة الحاويات على رصيف 100 بميناء الدخيلة، حيث يتم إنشاء رصيف بطول 1680 مترا وعمق 18 مترا، والمساحة تقترب من 1.3 مليون متر مربع تقريباً، وتسمح محطة الحاويات باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر.

زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات

تصل الطاقة الاستعابية إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنوياً، وتسمح محطة الحاويات باستقبال سفن عملاقة بطول 400 متر، ويأتي الهدف الأساسي هو زيادة الطاقة الاستيعابية لتداول الحاويات والبضائع، سيتم استخدام باقي مساحة رصيف 100 في تداول البضائع العامة وبضائع الرورو.

وفي سياق متصل أشادت الدكتورة هبة الجزار، رئيس قسم إدارة اللوجستيات بالأكاديمية البحرية، بجهود تطوير الموانئ، موضحة أن آليات التطوير تتمثل في التكامل اللوجستي حيث يتضمن ذلك تطوير شبكات النقل المتكاملة التي تربط الموانئ بالمناطق الصناعية، والتنمية المستدامة، فضلاً عن تعزيز القدرة التنافسية.

تحسين القدرة التنافسية للموانئ

وقالت الدكتورة هبة الجزار لـ«الوطن»، أنه يمكن تحسين القدرة التنافسية للموانئ البرية والجافة من خلال تحسين جودة الخدمات وتقديم قيمة مضافة للعملاء، وتعزيز التواصل والتعاون، فضلاً عن تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة، ويمكن توفير مزايا مالية وضريبية للشركات المستثمرة في هذه المناطق وتعزيز البنية التحتية.

اقرأ المزيد:

2.628 مليار جنيه إيرادات شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بزيادة 85.7%

«النقل» تكشف تفاصيل محطة الحاويات بميناء السخنة: وضع اللمسات النهائية

كيف نجحت محطة «تحيا مصر» في استقبال أكبر سفن الحاويات؟.. تقرير رسمي يجيب

استمرار أعمال تنفيذ محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط.. «فيديو»

قناة القاهرة الإخبارية: نجاح تعويم سفينة الحاويات واستئناف عبورها بقناة السويس
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.