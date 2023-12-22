حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بـ6 مراكز في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية شن حملات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة ومخالفات بناء أو هدم وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات.

إزالة تعديات ومخالفات بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية أن الحملات جاءت في تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن بلقاس ومنية النصر والسنبلاوين والمنزلة وتمي الأمديد ونبروه، لإزالة عدد من حالات التعدي والبناء المخالف ومراجعة تراخيص البناء الصادرة.

وجاءت حالات التعديات كالآتي:

- مركز ومدينة بلقاس: تنفيذ أعمال إزالة لمخالفة بناء بعمل جمالون على قطعة أرض على طريق رافد جمصة بنطاق الوحدة المحلية لقرية الجزاير.

تنفيذ أعمال فك شدة خشبية بدور رابع علوي يقام بالمخالفة بالمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- مركز ومدينة منية النصر: تنفيذ أعمال إزالة قواعد وسمل وأعمدة خرسانية على مساحة 100متر مربع

وإزالة قواعد وسمل وأعمدة خرسانية على مساحة 200 متر مربع بنطاق مدينة منية النصر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

- مركز ومدينة السنبلاوين: تنفيذ أعمال إزالة فورية لأحد المواطنين بناحية قرية طهواى التابعة للوحدة القروية بكفر الروك لسور بداخلها بوابة بطول 9 أمتار، وارتفاع 2.5 متر داخل الحيز العمراني بدون الحصول على ترخيص من الوحدة القروية وبالمخالفة للقانون، وتم تنفيذ الإزالة باللودر على نفقة المخالف الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

- مركز ومدينة المنزلة: تنفيذ أعمال إزالة بأعمدة خرسانية مخالفة بقرية البدايرة التابعة للوحدة المحلية بالعمارنة حيث تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

- مركز ومدينة تمي الأمديد: متابعة عمل وحدة المتغيرات المكانية بعدد من الوحدات المحلية وتم فحص ومراجعة رخص البناء الصادرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

- مركز ومدينة نبروه: متابعة أعمال البناء القائمة بنطاق المركز والتأكد من التراخيص والوقوف على الالتزام بتنفيذ رخص البناء ومطابقتها لأرض الواقع، وعدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم مخالفة الرسومات الهندسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات.