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تفاصيل 4 مشروعات طرق بالقاهرة.. تُحدث طفرة وتخدم الاستثمار

كتب:

وائل فايز
04:47 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
كوبرى طه حسين

كوبرى طه حسين

تعد مشروعات الطرق منظومة خدمات وبنية تحتية متكاملة تخدم أى مستثمر ، وحظيت القاهرة بطفرة غير مسبوقة خلال 9 سنوات فى مشروعات الطرق والبنية التحتية لتسيير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات.

ومن أبرز مشروعات النقل والطرق بمحافظة القاهرة وفق تقريرها مايلي:

كوبرى العميد ابراهيم الرفاعي.. العاشر سابقا 

- يربط بين محور الحضارات وكورنيش النيل

- نزلة مباشرة لاتجاهي الكورنيش

- عمل كوبرى بديل لتقاطع طريق الكورنيش وشارع مصر حلوان

- تحقيق سيولة مرورية ورفع كفاءة المناطق المحيطة

كوبري طه حسين

- طوله 1.6 كم وارتفاع 50 مترا والعرض 30 مترا

- الانتهاء من الأعمال وبدء التشغيل فى 9 شهور

- الربط بين محور الحضارات بالفسطاط والشوارع الرئيسية بالمقطم والمادى إلى وسط المدينة وكورنيش النيل والطريق الدائرى

محور عبد المجيد محمود

- طوله 7 كيلومترات

- تخفيف الضغط عن شارع 9 بالمقطم ومحور يارس رزق

- من أهم المحاور التى يتم تنفيذها بالقاهرة الكبرى

- تنفيذ كميات ردم وحفر وصلت لـ5 ملايين متر مكعب

محور شمال طره

- ربط محور حسب الله الكفراوى ليعلو طريق الاتوستراد ثم محور أرضى بشمال طره ثم كوبرى شمال طره وكورنيش النيل ويعبر النيل فى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات

- اختصار الوصول الى طريق مصر أسيوط الزراعى فى 10 دقائق

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.