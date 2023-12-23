تفاصيل 4 مشروعات طرق بالقاهرة.. تُحدث طفرة وتخدم الاستثمار
كتب:
وائل فايز
04:47 ص | السبت 23 ديسمبر 2023
كوبرى طه حسين
تعد مشروعات الطرق منظومة خدمات وبنية تحتية متكاملة تخدم أى مستثمر ، وحظيت القاهرة بطفرة غير مسبوقة خلال 9 سنوات فى مشروعات الطرق والبنية التحتية لتسيير الحركة المرورية والقضاء على الاختناقات.
ومن أبرز مشروعات النقل والطرق بمحافظة القاهرة وفق تقريرها مايلي:
كوبرى العميد ابراهيم الرفاعي.. العاشر سابقا
- يربط بين محور الحضارات وكورنيش النيل
- نزلة مباشرة لاتجاهي الكورنيش
- عمل كوبرى بديل لتقاطع طريق الكورنيش وشارع مصر حلوان
- تحقيق سيولة مرورية ورفع كفاءة المناطق المحيطة
كوبري طه حسين
- طوله 1.6 كم وارتفاع 50 مترا والعرض 30 مترا
- الانتهاء من الأعمال وبدء التشغيل فى 9 شهور
- الربط بين محور الحضارات بالفسطاط والشوارع الرئيسية بالمقطم والمادى إلى وسط المدينة وكورنيش النيل والطريق الدائرى
محور عبد المجيد محمود
- طوله 7 كيلومترات
- تخفيف الضغط عن شارع 9 بالمقطم ومحور يارس رزق
- من أهم المحاور التى يتم تنفيذها بالقاهرة الكبرى
- تنفيذ كميات ردم وحفر وصلت لـ5 ملايين متر مكعب
محور شمال طره
- ربط محور حسب الله الكفراوى ليعلو طريق الاتوستراد ثم محور أرضى بشمال طره ثم كوبرى شمال طره وكورنيش النيل ويعبر النيل فى اتجاه الجيزة بطول 6 كيلومترات
- اختصار الوصول الى طريق مصر أسيوط الزراعى فى 10 دقائق