حملة مكثفة على المخابز واﻷنشطة التموينية لضبط الأسواق في الشرقية

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية حملة على المخابز البلدية واﻷنشطة التموينية والتجارية بالاشتراك مع قطاع جنوب الشرقية لضبط الأسواق، وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين بسهولة، ويسر دون تلاعب أو إخفاق.

محاضر لضبط المخابز البلدية

أوضحت وكيل وزارة التموين فايزة عبد الرحمن في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه جرى تحرير مخالفات للمخابز البلدية التالي ذكرهم لعدم الانضباط بقواعد التموين والمواصفات:

إذ تم تحرير عدة محاضر منها محضر لمخبز بلدي لنقص الوزن، ومخبزين لعدم إعطاء بون الصرف وعدم نظافة أدوات العجين، و3 مخابز لعدم مطابقة المواصفات القانونية، وضبط صاحب منفذ جمعيتي للتصرف في سلع بعشرة آلاف جنيه.

فيما أشارت وكيل وزارة التموين بالشرقية إلى المرور على باقي المخابز البلدية بدائرة المدينة لفحص الشكاوى، وتحرير عدة محاضر جنح قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان منها محضر ضد صاحب مشروع جمعيتي للتصرف في سلع تموينية تقدر بعشرة آلاف جنيه.

ضبط بقال لحيازة سكر لبيعه خارج التسعيرة للتربح

وذكرت أنه جرى ضبط صاحب محل بقالة وعطارة لحيازة 100 كيلو سكر بغرض التربح وكمية من العسل الأبيض مجهول المصدر، فيما تم ضبط آخر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، وآخر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط صاحب مخل عطارة لعدم حيازة شهادة صحية.