وظائف مطلوبة في محافظة الجيزة.. طريقة وشروط التقديم

أوضحت محافظة الجيزة عبر منشور لها على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة أعلن توفر فرص عمل بأحد مصانع الأغذية.

نوعية الوظائف المطلوبة

وحددت محافظة الجيزة نوعية الوظائف الذي اعلن عنها جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة كالتالي:

- عمال إنتاج

- المؤهل: لا يقل عن متوسط

- السن: من 20 حتى 40 عاما

- مدة العمل: 8 ساعات

- الراتب: راتب أساسي إضافة إلى أوفر تايم

- النوع: ذكور فقط

- الموقف من التجنيد: موقف واضح من التجنيد

- وسيلة انتقال: توفير وسيلة انتقال من «طكوة - المنيب - الهرم - فيصل - دائري محور صفط - اكتوبر الواحات

طرق تقديم الطلبات

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بمصنع الامار فودز مصر، والتي أعلنها الجهاز، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة بمصنع الامار فودز مصر من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».