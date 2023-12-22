حالة الطقس في أول أيام الشتاء بالمحافظات.. أمطار متوسطة ونشاط للرياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في أول أيام الشتاء بالمحافظات، إذ تشهد بعض المناطق فرص سقوط أمطار تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بنسبة تصل إلى 60%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس أول أيام الشتاء في المحافظات

وتشهد محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، البحر الأحمر»، فرص سقوط أمطار على فترات متفاوتة على مدار اليوم مع رياح مثيرة للرمال.

وتشير التوقعات إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات «القاهرة، الجيزة، الغربية، الشرقية، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، البحيرة، المنوفية، الدقهلية، القليوبية»، وذلك بالتزامن مع أول أيام فصل الشتاء.

ظاهرة جوية تؤدي إلى تدهور الرؤية

وتوضح توقعات الأرصاد الجوية تدهور الرؤية الأفقية على طرق السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد، على أن يسود طقس بارد نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط، إذ يصل ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار.