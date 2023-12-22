بعد اجتياحها 4 دول أوروبية.. هل تصل العاصفة «بيا» إلى مصر؟

تقلبات جوية عنيفة تشهدها عدة دول في أوروبا حاليًا؛ بالتزامن مع اجتياح العاصفة «بيا» لها قبل أيام، والتي صاحبتها أمطار غزيرة ورياح شديدة، ما أدى إلى اضطرار تلك الدول إلى تعطيل حركة الملاحة الجوية؛ لذا وفي ظل الأخبار الواردة عن تأثير العاصفة في الدول الأوروبية التي ضربتها، فقد زادت التساؤلات حول العاصفة «بيا» وإمكانية وصولها إلى مصر، لا سيما مع دخول الشتاء رسميًا وهو الموسم المعروف بالتقلبات الجوية الحادة.

العاصفة «بيا» تجتاح 4 دول أوروبية

اجتاحت العاصفة «بيا»، 4 دول أوروبية، هي النرويج والدنمارك والسويد وهولندا، ومن المنتظر أن تصل إلى بعض الدول المجاورة، بحسب ما ورد على موقع «روسيا اليوم»، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية في السويد، للتحذير من خطورة العاصفة، وأنها من المتوقع أن تتسبب في حدوث مشكلات عديدة خلال ذروة حركة المرور لعطلة الميلاد؛ إذ يسافر كثيرون إلى مناطق أخرى لقضاء العطلة رفقة عائلاتهم.

كما تسببت العاصفة «بيا» في حدوث حالة من الفوضى قبل عيد الميلاد في جميع أنحاء بريطانيا؛ لذا تقرر إلغاء القطارات ورحلات الطيران على نطاق واسع، وتبادل رواد الـ«سوشيال ميديا» مقاطع فيديو عبر حساباتهم الشخصية، تُظهر طائرات تحاول الهبوط في المطارات البريطانية وسط ظروف الرياح العاصفة.

إلغاء حوالي 200 رحلة طيران

وقررت هولندا أيضًا إلغاء حوالي 200 رحلة طيران في مطار سكيبول في العاصمة الهولندية أمستردام؛ كونها تواجه فيضان أنهار كبرى مثل الراين وفال، وذلك نتيجة لغزارة الأمطار التي تسقط على أحواض الأنهار، إلى جانب ذوبان جليد جبال الألب، وجاء قرار الإلغاء هذا لتقليل حجم الأضرار الناتجة عن هذه التغيرات المناخية العنيفة، وأبرزها الرياح الشديدة المصاحبة للعاصفة «بيا» القادمة من شمالي المحيط الأطلسي.

هل تصل العاصفة «بيا» إلى مصر؟

وبينما يتسائل كثيرون عن إمكانية وصول العاصفة «بيا» إلى مصر، أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بهيئة الأرصاد الجوية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه من غير المحتمل وصولها إلى مصر؛ لاختلاف اتجاهات الرياح والكتل الهوائية، لافتة إلى أنّه من المتوقع اعتدال الأحوال الجوية في مصر بداية من يوم الاثنين المقبل؛ إذ تقل سرعات الرياح وترتفع درجات الحرارة بمعدل درجتين.