3 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي وأوراوا بالمونديال مجانا.. قنوات مفتوحة

الأهلي المونديالي يجدد عهده مع الجماهير في إنجاز جديد ينتظره، غدا الجمعة، عندما يخوض مباراته الأخيرة في السعودية من أجل تحديد مصير صاحبي المركز الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، بعدما ضرب موعدا مع أوراوا الياباني، عقب الخسارة أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات نصف نهائي المسابقة العالمية.

قنوات ssc تبث مباريات كأس العالم للأندية بشكل حصري باعتباره يقام على الأراضي السعودية، لكن هناك بعض الطرق المجانية التي قد تتيح لجماهير المارد الأحمر فرصة مشاهدة المباراة، يرصدها التقرير في السطور التالية.

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وأوراوا في كأس العالم للأندية

تبث قناة Varzesh HD على القمر الصناعي إنتل سات 62 شرق، بتردد 11555، استقطاب رأسي، معدل ترميز 30000.

تبث قناة Football HD، وهي قناة رياضية عربية، على القمر الصناعي إلياه سات، بتردد 11785، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. تُقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات الرياضية، بما في ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.

تبث قناة CBC Sport HD، وهي قناة رياضية عربية، على القمر الصناعي Europe*Star 1، بتردد 11135، استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. تُقدم هذه القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمباريات الرياضية، بما في ذلك الدوري المصري الممتاز، وكأس مصر، وكأس الأمم الأفريقية.

الأهلي في كأس العالم للأندية نجح في الفوز على اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة، بثلاثية مذلة مقابل هدف وحيد ليطيح بالعميد من المسابقة التي تقام على أرضه، لكنه سقط في فخ الهزيمة أمام فلومينينسي بثنائية نظيفة.