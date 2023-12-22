مزايا السيارات الكهربائية.. توفير الملايين من العملات الصعبة

حددت الدكتورة منال عفان أستاذ الاقتصاد بجامعة طنطا، أبرز مزايا السيارات الكهربائية، في دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، موضحة أن دول العالم اتجهت مع بداية العقد الثاني من القرن العشكرين لتطوير صناعة السيارات الكهربائية للحد من ظاهرة التغير المناخي وتحسين المستوى الصحي العالمي.

أبرز مزايا السيارات الكهربائية

- الحد من التلوث البيئي وتحسين جودة الهواء، حيث تعتمد تلك السيارات على مصادر الطاقة المتجددة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين والعودام الأخرى الملوثة للبيئة.

- دعم استراتيجية الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل خضراء لسائقي السيارات، وفي المراحل المختلفة من الإنتاج والتوزيع والصيانة والصناعات المكملة مما يرفع من الدخل المحلي.

الاستثمار في قطاع السيارات

- تحفيز الاستثمار في قطاع السيارات والصناعات المكملة لإنتاج البطاريات والإطارات والشحن ونظم الإدارة الذكية للطاقة وأنظمة الأمان وغيرها وتشجيع الابتكار والتطوير مما يخلق روابط أمامية وخلفية.

- توفير الملايين والمليارات من العملات الصعبة المطلوبة لاستيراد مصادر الطاقة التقليدية من النفط والغاز، مما يقلل من العجز التجاري والمديونية الخارجية.

- تحسين الحالة الصحية للمواطنين وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام على الصحة.

- تحسين جودة النقل الخاص والعام وخفض الإنفاق المخصص لهما على المدن الطويل، مما يتيح إمكانية خفض عجز الموازنة للحكومة، وزيادة الاستهلاك الخاص للمواطنين وبالتالي زيادة الرفاهية الاقتصادية لأن تكاليف الصيانة للسيارات الكهربائية تكون أقل على المدى الطويل.

- التفاعل مع الاتجاهات الدولية من الثورة الصناعية الرابعة وإمكانية المشاركة في سلاسل القيمة العاليمة في صناعة السيارات.