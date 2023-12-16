بهاء سلطان يستعد لطرح أحدث أغانيه «قبل ما أمشي» في رأس السنة
كتب:
أميرة عزالدين
04:27 م | السبت 16 ديسمبر 2023
بهاء سلطان
يستعد المطرب بهاء سلطان، لطرح أحدث أغانيه بعنوان «قبل ما أمشي»، التي تأتي تزامنًا مع أغاني موسم رأس السنة 2024.
أغنية بهاء سلطان الجديدة من توزيع وسام عبدالمنعم، وألحان وكلمات عزيز الشافعي، ومن المقرر طرحها على جميع المنصات الإلكترونية خلال الأيام القليلة المقبلة، من إنتاج روتانا.
وكان آخر أغاني بهاء سلطان أغنية دادينا، التي تعاون خلالها مع الملحن عزيز الشافعي، من كلمات تامر حسين، وتوزيع أحمد عادل.