حسين هريدي: القضية الفلسطينية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن القضية الفلسطينية ترتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، إذ أن فلسطين على حدودنا الشرقية، ومنذ قيام دولة إسرائيل عام 1948، والدولة فى مصر كانت دائمًا تهتم بتطورات القضية الفلسطينية، سواء فى أوقات الحرب أو في السلم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي، بذلت مصر جهودًا مكثفة على كافة المستويات سواء عبر الاتصالات على المستوى الرئاسي أو عبر الاتصالات عن طريق السفارات الخارجية من أجل وقف هذا العدوان».

جهود مصرية لوقف إطلاق النار في غزة

وتابع: «كان للموقف المصري تأثير كبير على مواقف الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جانب آخر، مصر مع دولة الإمارات العربية، الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن حاليًا تكثف اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية وسائر أعضاء مجلس الأمن الدولي سواء الدول دائمة العضوية، أو الدول غير دائمة العضوية من أجل أن يتبنى مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق نار إنساني فى غزة».

وأكمل: «نتمنى أن ينعقد المجلس اليوم ويوافق على هذا القرار، وخلال الـ5 أيام الماضية كانت هناك اتصالات بين مصر والإدارة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق حول بعض الصياغات في مشروع قرار مجلس الأمن، التي أعدته دولة الإمارات والذي تبنته حتى الآن 70 دولة عضو في الأمم المتحدة».