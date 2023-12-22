«الزراعة»: تحصين 4.9 مليون رأس ماشية من أمراض الحمى القلاعية (فيديو)

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن هناك اهتماما كبيرا من الدولة بالحفاظ على رؤوس الثروة الحيوانية والماشية المملوكة لدى المربين وخاصة صغار المربيين، لذا أطلقت الوزارة العديد من الخدمات مثل برامج التمويل وإحياء مشروع البتلو وبرامج لتحسين السلالات، وتطوير إنتاجية هذه المزارع وإنشاء مراكز لتجميع الألبان.

إطلاق 3 حملات لتحصين رؤوس الماشية

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة بذلت جهودا كبيرة، تكللت بالحفاظ على هذه الرؤوس من خلال إطلاق حملتين كل عام للوقاية من الأمراض المعدية أو المنتشرة في بعض مناطق دول الجوار، بهدف وقاية هذه الرؤوس، وبالفعل تم إطلاق هذا العام حملتين فقط، إلا أنه تط إطلاق حملة ثالثة في نوفمبر الماضي.

الحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحصين أكثر من 4.9 مليون رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وذلك للحفاظ على هذه الرؤوس من الأمراض، كما يُطْلَق قوافل بيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري على مستوى الجمهورية، بجانب حملات طرق الأبواب للوصول للمربيين لتحصين الرؤوس في منازلهم.