آخر موعد لمد ساعات عمل المترو بالخط الأول والثاني والثالث

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو «الخطين الأول والثاني» وشركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن تشغيل وإدارة الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة، تفاصيل مهمة بشأن آخر موعد لمد ساعات عمل المترو بخطوطه الثلاثة، لمدة ساعة ليستمر بدلا من الساعة 12 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

هل يشمل قرار المد كل أيام الأسبوع؟

ووفق تقرير للشركتين، فإن مد ساعات عمل المترو بخطوطه الثلاثة يكون كل يوم خميس من كل أسبوع، وذلك لمدة شهر، أي أنه من المقرر أن ينتهي العمل بهذا القرار في نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويأتي ذلك في إطار توفير خدمات متميزة لجمهور الركاب وإتاحة فرصة التنقل للركاب بسهولة في غالبية الأوقات.

وضمن التفاصيل المهمة، فإن قرار مد ساعات عمل المترو بخطوطه الثلاثة، لا ينطق على القطار الكهربائي الخفيف، أحد أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والمعروف بقطار العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكدت الشركة المُشغلة له، أنه لا توجد أي تعديلات على مواعيد عمله.

مواعيد المترو بالتفصيل

ووفق قرار مد ساعات عمل المترو، فإنه يكون قيام آخر قطار من محطة حلوان الساعة 12:40 صباحا، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة الساعة 12:35 صباحا، وقيام آخر قطار للخط الثاني في محطة شبرا الخيمة الساعة 12:55 صباحا.

كما يكون قيام آخر قطار من محطة المنيب الساعة 1:05 صباحا، ومقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني في محطة أنور السادات الساعة 1:25 صباحا، ومقابلة آخر القطارات للخط الأول للمترو مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 1:00 صباحا، فضلاً عن مقابلة آخر قطارات الخط الثاني من الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة الواحدة صباحا.