ماذا قال سكان إمبابة والبوهي عن محطات المترو الجديدة؟

عبر عدد من سكان منطقة إمبابة والبوهي، عن سعادتهم البالغة بقرب تشغيل محطات المترو الجديدة ضمن الخط الثالث للمترو، مؤكدين أن المحطات ستقدم خدمات على أعلى مستوى، وهو ما يظهر في التجهيزات النهائية لها قبل الافتتاح الرسمي، والمقرر سيكون خلال الفترة القليلة المقبلة.

الخط الثالث للمترو

ونشرت شركة «آر ايه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، فيديو عبر صفحتها الرسمية، فيديو تضمن رأي المواطنين في المحطات الجديدة والتي تشتمل على 6 محطات وهي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية وروض الفرج والطريق الدائري.

المحطات تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية

«المترو يخدم إمبابة وهي منطقة سكانية بها كثافة سكانية عالية، المترو جميل، ويساعد المواطنين بشكل كبير».. بهذه الكلمات عبر السكان عن سعادتهم البالغة بمحطات المترو الجديدة خاصة إمبابة والبوهي، مؤكدين أن المحطات تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وتوفر الوقت للمواطنين خاصة الموظفين وطلاب الجامعات.

ووصف السكان محطات المترو بأنها مشروع «كبير وضخم»، موضحين أن المحطات ستقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، فضلاً عن دورها في توفير النفقات خاصة للطلاب الجامعيين، الذين يضطروا يستقلوا أكثر من مواصلة للذهاب إلى الجامعة سواء القاهرة أو عين شمس أو حلوان.