تسهيلات لركاب المترو.. وسيلة بديلة عن الانتظار أمام شباك التذاكر

قدّمت الهيئة القومية للأنفاق، تسهيلات مُهمة بشأن حجز تذاكر المترو، بدلًا من الانتظار أمام شبابيك التذاكر الكائنة بالمحطات، حيث فعلت ما يُسمى بـ «محفظة التذاكر»، والتي تأتي لمواكبة التطورات الرقمية التكنولوجية، وتتميز بسهولة الاستخدام، فضلًا عن كونها آلية حضارية يسهل استخدامها في أي وقت للمترو أبرز وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

تفاصيل مُهمة عن «محفظة التذاكر» بداية من كيفية استخراجها وآلية استخدامها وطرق شحنها، تعرضها «الوطن» في التقرير التالي، في إطار دورها الخدمي، لجمهور ركاب المترو بخطوطه الثلاثة «الأول والثاني والثالث»، فضلًا عن إمكانية استخدامه لأكثر من راكب وليس راكب واحد فقط، وفق ما رواه مصدر بالهيئة.

تفاصيل «محفظة التذاكر»

- سعر «محفظة التذاكر» 50 جنيهًا.

- بمجرد أن يحصل عليها الراكب يحصل على قيمة شحن بها تُقدر بـ 25 جنيهًا.

- تُشحن المحفظة بـ 25 جنيهًا.

- صلاحية المحفظة 5 سنوات.

- المحفظة عبارة عن كارت ذكي.

- يُمكن لأي راكب استخدام المحفظة واستقلال المترو بسهولة.

- يمكن الحصول على المحفظة من شباك التذاكر أو ماكينات «TVM».

- المحفظة لا تحسب عدد معين من الرحلات تُعامل ماديًا مباشرة.

- تُسمى كارت المحفظة.

- الحد الأقصى لشحنها 400 جنيه.

- تتمثل أهمية المحفظة في عدم الانتظار أمام شبابيك التذاكر.

- المحفظة تعتبر وسيلة سهلة وسريعة لاستقلال المترو في أي وقت وأي مكان.