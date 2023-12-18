«النقل» توضح خطوات الحصول على تذاكر المترو من ماكينات TVM الجديدة (فيديو)

حددت وزارة النقل، خطوات الحصول على تذاكر المترو من ماكينات TVM الجديدة، موضحة أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عملت على توفير عدد من الماكينات بمحطات المترو، في إطار حرصها على التطوير المستمر وتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مؤكدة أن هذه النوعية من الماكينات تعتبر إحدى وسائل الدفع الإلكترونية التي جرى توفيرها، تسهيلا وتيسيرًا على الركاب.

ماكينات TVM الجديدة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي خطوات الحصول على تذاكر المترو من ماكينات TVM الجديدة، وفق ما حددته وزارة النقل في تقرير لها:

- يذهب الراكب إلى الماكنية الكائنة في محطة المترو سواء بالخط الأول أو الخط الثاني.

- يختار الراكب من الماكينة خانة التذاكر.

- يضغط الراكب على زر «تأكيد بداية من محطة القيام».

- يختار الراكب «محطة الوصول» من المحطات التي تظهر أمامه.

- يضغط الراكب على زر «تأكيد».

- يختار الراكب كمية التذاكر التي يرغب في شرائها سواء تذكرة واحدة أو أكثر.

- يضغط الراكب على زر إجمالي التكلفة.

- يسدد الراكب التكلفة في خانة الدفع الإلكترونية.

- يسحب الراكب التذاكر من الماكينة عبر إتمام الخطوات السابقة.

- لم يختلف سعر تذكرة المترو في الماكينة عن سعرها في شباك التذاكر.

أبرز المعلومات عن ماكينات الصراف الآلي «TVM» بمحطات المترو

- تتوفر هذه الماكينات بخطوط المترو الثلاثة.

- تسهم في تقديم أفضل خدمة لجمهور ركاب مترو أنفاق القاهرة الكبرى.

- تعمل على تخفيف الزحام على شبابيك التذاكر.

- تأتي في إطار ميكنة عمليات التشغيل لضمان أفضل خدمة تُقدم للجمهور.

- تم تفعيل ووضع ماكينات آلية TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات.

- يمكن من خلال الماكينة شحن محفظة التذاكر.

- تم تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب بالمحطات

- تتميز هذه النوعية من الماكينات بسهولة الاستخدام من خلال شاشة مستخدم سهلة الاستخدام

- يتوفر بالماكينات عرض بيانات وإمكانيات الماكينة من خلال اللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار .