محافظ بورسعيد: افتتاح مشروعات تنموية وخدمية في أعياد النصر

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن قرب الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها، في إطار خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، جاء ذلك خلال اجتماع محافظ بورسعيد، بحضور عدد من رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية و مقاولو المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد نسب العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية المقرر افتتاحها قريبا، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثالثة من فاطمة الزهراء لسرعة افتتاحه في أقرب وقت خلال احتفالية كبرى تليق بما شهدته المنطقة من أعمال تطوير شاملة.

تطوير الممشى السياحي

كما استمع المحافظ، للموقف التنفيذي الحالي في أعمال تطوير الممشى السياحي، وإنشاء سوق خديجة الحضاري الذي يأتي ضمن أعمال تطوير منطقة خديجة، وموقف العمل في تطوير المناطق السكنية في عدد من الأحياء، و نسب تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير عدد من مشروعات تطوير الطرق بجميع الأحياء.

المصانع الجديدة جنوب بورسعيد

كما تطرق اللواء عادل الغضبان، لموقف الأعمال التي شهدتها عدد من المصانع الجديدة جنوب بورسعيد، مشيرا أنه يجرى الانتهاء منها استعدادا لافتتاحها و تشغيلها قريبا، ضمن احتفالات عيد النصر القومي لبورسعيد.

ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف معدلات العمل، والتنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها، وأكد المحافظ فخره بمعدل الإنجازات التي شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضية، التي جاءت نتيجة العمل الجماعي والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية، لافتا إلى أن هناك إصرار على استكمال ما تم البدء فيه من مشروعات خدمية وتنموية تهدف إلى خدمة المواطنين.