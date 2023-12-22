إنجازات «أوقاف بورسعيد» خلال عام 2023.. قوافل دعوية ومقارئ وإعمار مساجد

حققت مديرية أوقاف بور سعيد خلال عام 2023، الكثير من الإنجازات سواء في مجال خدمة المساجد أو القوافل الدعوية، وخدمة وإقراء القرآن الكريم وتحفيظه، وعمارة بيوت الله عز وجل، والبر وخدمة المجتمع، إضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي وشنطة السلع الغذائية وغيرها من الأعمال التي تخدم المجتمع، وذلك بقيادة الشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف في بورسعيد.

إنجازات مديرية أوقاف بور سعيد

وأعلت وزارة الأوقاف المصرية، بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان لها، إنجازات مديرية أوقاف بور سعيد خلال عام 2023 ضمن حصاد إنجازات مديرية الأوقاف، ومنها ما يلي:

القوافل الدعوية في بورسعيد

عقدت مديرية أوقاف بورسعيد 8256 قافلة أئمة، و5 قوافل للقرى الفقيرة، و3 قوافل مشتركة مع الأزهر الشريف، و8 قوافل خاصة بالأوقاف.

الأسابيع الدعوية والثقافية

كما نظمت أوقاف بورسعيد 28 أسبوعًا ثقافيا رئيسيا، و3 مجالس الإقراء والندوات العلمية، و256 مجلس إقراء، بالإضافة إلى 78 ندوة إفتاء، و949 فعالية ضمن «المنبر الثابت».

الدروس المنهجية

كما عقدت أوقاف بورسعيد 1200 درس منهجي للأئمة، و148 درسًا منهجيًّا للواعظات، وشارك 7140 مسجدا في البرنامج الصيفي للطفل، وتنفيذ 48 مبادرة «هذا نبينا صلى الله عليه وسلم».

المقارئ القرآنية

105 مقارئ للأئمة

52 مقرأة للواعظات

208 مقارئ للأعضاء

884 مقرأة للجمهور

52 مقرأة السيدات

مكاتب التحفيظ

261 مكاتب التحفيظ بالمكافأة

783 مكاتب التحفيظ بالدرجة

المسابقات القرآنية

عقد مسابقة حفظ القران الكريم تحت 18 سنة

مسابقة عضوية المقارئ القرآنية

المشاركة في المسابقات الدولية ببورسعيد

ندوات للتدريب والتثقيف

عقدت مديرية أوقاف بورسعيد 9 دورات تدريبية للعمال الجدد، و81 محاضرة ضمن مبادرة اللغة العربية الفصحى، و10 دورات في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة، وتم تنفيذ دورة لقادة فكر أونلاين.

مجال البر وخدمة المجتمع

- صرف مبلغ 75 ألف جنيه قرض حسن

- توزيع 10 آلاف شنطة سلع غذائية

- توزيع 13 طنا من لحوم الأضاحي والإطعام

عمارة المساجد

- إحلال وتجديد مسجد واحد

- فرش عدد 7 مساجد

- حصول 9 مساجد على الجودة من الفئة (أ).