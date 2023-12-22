تحرير 27 محضرا متنوعا في حملة تموينية بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة ميت غمر في الدقهلية، حملة مكبرة على عدد من الأسواق والمجمعات الاستهلاكية من خلال لجنة خماسية مكونة من مديرية التموين ومباحث التموين ومديريتي الطب البيطري والصحة، ومسؤولي البيئة والإشغالات، لرصد المخالفات وضبط الأسعار وإعلانها أمام المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة والتأكد من مدى صلاحية المواد الغذائية.

المرور الميداني على عدد من المحلات بالدقهلية

قال اللواء دكتور محمود ضياء الدين، رئيس مجلس مدينة ميت غمر، إنه جرى المرور الميداني على عدد من المحلات التجارية والغذائية وثلاجات حفظ اللحوم، وأسفرت الحملة عن تحرير 27 محضرا متنوعا مابين تموين وعدم إعلان أسعار وممارسة أنشطة بدون ترخيص وبيئة وعدم وجود شهادات صحية ونقص في الاشتراطات الصحية في عدد من المنشآت الغذائية، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.

ضرورة تكثيف الحملات بشكل مستمر

وشدد رئيس مجلس مدينة ميت غمر، على ضرورة تكثيف الحملات بشكل مستمر بالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية لحماية المستهلك وتلبية احتياجات المواطنين والاستماع إلى شكواهم والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.