«أوقاف السويس» تُنظم 5 قوافل لتكثيف النشاط الدعوي والقرآني

نظمت مديرية الأوقاف في محافظة السويس 5 قوافل دعوية داخلية، ضمن خطة المديرية لتكثيف النشاط الدعوي والقرآني خلال ديسمبر 2023.

نداءات القرآن للمؤمنين

وأكد أعضاء القوافل الدعوية الداخلية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة بإدارات مديرية أوقاف السويس أن نداءات القرآن الكريم للمؤمنين، تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة في إطار دور وزارة الأوقاف لتفعيل دور المسجد في زيادة الوعي الديني والفكر الوسطي لدى عموم الشعب المصري، وبرعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف وبإشراف الشيخ ماجد راضي فرج مدير عام المديرية.

مختلف الأئمة يشاركون في قوافل دعوية بالسويس

وشملت القافلة مختلف الأئمة في الإدارات الفرعية الخمس بمحافظة السويس، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «نداءات القرآن الكريم للمؤمنين»، حيث أكد العلماء أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلًا بنداءات الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي نداءات تتضمن توجيهات سامية وإرشادات عظيمة، تحمل الخير للدنيا كلها، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ويقول الله تعالى «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» فأرعها سمعك؛ فإما خيرا تُؤمَر به، وإما شرا تُنهَى عنه.

وقد أعلنت مديرية أوقاف السويس أن القوافل قد شملت القافلة الدعوية الداخلية بالسويس مقارئ لأئمة قبل خطبة الجمعة، وللجمهور عقب صلاة الجمعة.