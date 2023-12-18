جامعة أسوان تنظم الملتقى العلمي الثاني حول «الأخطاء البحثية»

انطلقت فعاليات الملتقى العلمي الثاني في جامعة أسوان، اليوم الاثنين، بكلية الخدمة الاجتماعية، بحضور الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

بدأت فعاليات الملتقى بعنوان «الأخطاء البحثية الشائعة في إعداد الخطط البحثية في الخدمة الاجتماعية»، وبعزف السلام الجمهوري، تلاها تلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية.

الأخطاء الشائعة في البحث العلمي

من جانبه، أكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة، أهمية التعرف على هذه الأخطاء الشائعة في إعداد الخطط البحثية، وخاصة بالنسبة للباحثين في الدبلومات العامة ودرجة الماجستير والدكتوراه، إذ تساعد هذه المعرفة الباحثين في تقديم أبحاثهم ودراساتهم بأفضل صورة أكاديمية، وتوفر الجهد والوقت على الباحثين والمشرفين.

من ناحيتها، قالت الدكتورة هناء عارف، رئيس قسم خدمة الجماعة، إن القسم قدم العديد من الأنشطة الطلابية والمجتمعية خلال الفصل الدراسي الأول، بينما يأتي هذا الملتقى العلمي في إطار خدمة الباحثين بالقسم، وهو الثاني من نوعه الذي يجري تنظيمه.

يهدف الملتقى إلى توعية الباحثين بالأخطاء الشائعة التي تحدث في إعداد الخطط البحثية في مجال الخدمة الاجتماعية، وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ لتجنب هذه الأخطاء وتحسين جودة أبحاثهم ودراساتهم.