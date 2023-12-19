الأزهر ينظم ندوات في جامعة أسوان لتعزيز القيم الدينية بين الطلاب

التقى الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، اليوم الثلاثاء، وفدًا من منطقة الأزهر الشريف للوعظ والإرشاد، وذلك لتعزيز التوعية الدينية والأخلاقية في الجامعة والمجتمع المحلي.

وأعرب الدكتور أيمن عثمان، رئيس جامعة أسوان، عن أهمية اللقاء، الذي يهدف إلى إقامة سلسلة من الندوات والمحاضرات التوعوية والدينية والتثقيفية لطلاب الجامعة، بهدف مناقشة القضايا ذات الصلة بالعقيدة ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، حيث تتضمن الندوات نشر مبادئ الإسلام الوسطي وضرورة تصحيح المفاهيم المغلوطة لمواجهة الأفكار المتطرفة.

تعاون بين الجامعة ومنطقة الأزهر لتعزيز القيم الدينية

وأشار رئيس جامعة أسوان إلى أن التعاون المثمر والبناء مع الأزهر الشريف يهدف إلى تعزيز قيمة الانتماء والولاء للوطن، ونشر القيم الأخلاقية التي دعت إليها الأديان السماوية، والتي تعمل على تماسك المجتمع في ظل التحولات والتغيرات الاجتماعية التي طرأت على الأسرة المصرية بمختلف طبقاتها.

من جهته، عبر الدكتور صلاح السيد، مدير عام الوعظ والإرشاد والإعلام بمنطقة الأزهر الشريف بأسوان، عن سعادته باللقاء وحفاوة الاستقبال مؤكدا أن وعاظ منطقة الدعوة والإعلام بأسوان سيقومون بإلقاء هذه الندوات والمحاضرات بهدف رفع التوعية الدينية في المجتمع الأزهري بأسوان.

وضم اللقاء نخبة من الوعاظ بمنطقة أسوان الأزهرية من ضمنها الدكتور صلاح السيد، مدير عام الوعظ والإرشاد بأسوان، والشيخ خالد بدري، مدير الدعوة، والشيخ محمد حنفي، مدير التوجيه، والشيخ مصطفى الدسوقي.