الكشف على 1500 مواطن في قافلة طبية مجانية بالقليوبية

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، أن إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية نظمت على مدار يومين قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي ميت الحوفيين التابعة لبنها، في إطار خطة الدولة وجهود محافظة القليوبية لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة لجميع المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، في بيان له، إلى أن القافلة جاءت تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية.

الكشف على 1500 مواطن في القافلة

وأضاف أنه جرى الكشف خلال القافلة على 1500 مواطن مجانا، من خلال وجود عيادات طبية في مختلف التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبي في «الباطنة والأطفال والجراحة والنساء والأسنان وتنظيم أسرة وجلدية ورمد»، بجانب عيادة «اكشف واطمن» للكشف عن الدهون الثلاثية ونسبة الكولستيرول في الدم، وكذلك قياس السكر التراكمي، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وكذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان تحت إشراف الدكتور مفيدة رجاء منسق عام القوافل.