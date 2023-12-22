محطات مترو الخط الثالث الجديدة.. صور لأحدث التجهيزات النهائية قبل الافتتاح

تعمل الهيئة القومية للأنفاق، على قدم وساق، للانتهاء من اللمسات النهائية بمحطات مترو الخط الثالث الجديدة تمهيداً للافتتاح الرسمي، المقرر أن يكون خلال الفترة القريبة المقبلة، وتشمل هذه المحطات 6 محطات جديدة تخدم مناطق ذات كثافة سكانية كبيرة أبرزها إمبابة والبوهي والقومية والسودان.

اللمسات النهائية لمحطات الخط الثالث للمترو الجديدة

الصور التي نشرتها وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تتضمن التجهيزات واللمسات النهائية بالمحطات الـ6 بداية من الطريق المؤدي إلى مدخل المحطة ومداخل المحطة بالتفصيل، وشبابيك بيع التذاكر، ومكن مرور التذاكر، فضلاً عن المصاعد الكهربائية، وتجهيزات الغرف الفنية وغرف التحكم والتي جرى تزويدها بكاميرات مراقبة.

أسماء المحطات بالتفصيل

وفق وزارة النقل، فإن محطات مترو الخط الثالث الجديدة هي محطة مترو السودان وإمبابة والبوهي والقومية وروض الفرج والطريق الدائري، وجرى تنفيذها بأيادٍ مصرية خالصة، ووفق المواصفات والمعايير العالمية، لإنشاء محطات المترو، إذ راعت المحطات الأشخاص الأسوياء وذوي الهمم.

تفاصيل محطة مترو إمبابة

مدير محطة مترو إمبابة، المهندس أحمد فوزي، أكد أن المحطة تقع على مساحة 4300 متر مسطح، وهي عبارة عن 3 مناسيب، وتطل على شارع المطار برصيف متجه إلى محطة مترو الطريق الدائري، وتخدم شارع المطار والذي يتقاطع مع شارع البوهي.

وأضاف لـ «الوطن»، أن المحطة تخدم منطقة سكنية ذات كثافة سكانية عالية، ومن المقرر أن توفر وسيلة مواصلات صديقة للبيئة سهلة وسريعة، موضحاً أن المحطة زودت بسلالم كهربائية ورمبات لذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أن أعمال التنفيذ تمت وفق المواصفات والمعايير العالمية.