للحفاظ على التراث.. عيد الجنايني مدرباً لفرقة الآلات الشعبية بفرع ثقافة السويس

تولى الفنان عيد الجنايني فنان السمسمية، تدريب فرقة الآلات الشعبية بفرع ثقافة السويس، والتي تتضمن عزف وغناء السمسمية، وإحياءً التراث السويسي الفني.

استمرار قبول المواهب للمشاركة في الفرقة

وأوضح فرع ثقافة السويس، أنه تجري حاليا الاستعدادات النهائية لاعتماد فرقة الآلات الشعبية بقيادة الفنان عيد الجنايني، بعد التطوير الذي طرأ عليها واستمرار عمل بروفات لإعادة هيكلة الفرقة، مشيراً إلى أن الفرقة تفتح ذراعيها للعناصر المتميزة، التي تستطيع المساهمة في الحفاظ على التراث السويسي وفن السمسمية

وقال فرع ثقافة السويس، خلال بيان، إنه يجب الارتقاء بمستوى الفرقة لتوصيل التراث السويسي بكل مكان حيث إن فرقة ثقافة السويس للآلات الشعبية تقدم في الأساس الهوية السويسية وأغاني التراث.

الفنان عيد الجنايني من أشهر فناني السمسمية

والفنان عيد الجناين أحد أشهر فناني السمسمية منذ فترة سبعينيات القرن الماضي وله أغاني عديدة يرددها السوايسة خلال الاحتفالات والأفراح أشهرها على الإطلاق أغنية وداع.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الثقافة برعاية الدكتور نيفين الكيلاني بنشر الثقافة التوعوية، وتشجيع الموهوبين والمبدعين في كافة المجالات الفنية والثقافية بكافة الأقاليم الثقافية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وبتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله بفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.