موقف الإسلام من مكافحة الإرهاب في محاضرة بقصر ثقافة السويس

نظم قصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان موقف الإسلام من الإرهاب ومكافحته للتطرف، حاضر فيها أحمد الخولي المدرس بالأزهر.

وحاضر في ندوة قصر ثقافة السويس أحمد الخولي مدير التعليم الإعدادي بالأزهر بمدرسة الصناعات الزخرفية بنين.

التطرف هو تبني النسخة المتشددة من المبدأ

قال أحمد الخولي إنه يتم تأسيس بعض الأيديولوجيات أو المبادئ الدينية بالصورة التي تتيح اعتناقها بنهج متشدد أو معتدل، فالتطرف هو تبني النسخة المتشددة من أيديولوجية أو مبدأ ما، والذي عادة ما يكون مرتبط بالدين موضحاً أن تعريف التطرف الذي يعني تبني أو التمسك بأفكار أو أيديولوجيات أو معتقدات متشددة، ومن أجل التوضيح، ، إلا أنه في الحقيقة قد يتعلق بأي معتقدات.

التطرف نوع من العنف السياسي

وأشار إلى أن التطرف يعد نوعا من العنف السياسي حيث يتضمن الاستهداف العمدي للمدنيين ويميز بين الضحايا المباشرين والجمهور الذي يود أن يؤثر عليه.

وأوضح أن الإرهاب يتضمن ثلاثة عوامل هي العنف السياسي أو تصرف عنيف يهدف إلى توصيل رسالة سياسية ما، والاستهداف العمدي للمدنيين

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وينظمها فرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.