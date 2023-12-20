فرع ثقافة السويس يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

شهد نادي الأدب بقصر ثقافة السويس، تنظيم محاضرة بعنوان اليوم العالمي للغة العربية، حاضر فيها الشاعر سعد جاد الرب، وأسامة الدندراوي أستاذ اللغة العربية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية.

وتناول الشاعر سعد جاد الرب، سبب اختيار 18 ديسمبر للاحتفاء باللغة العربية، وكذلك السبب في القرار التاريخي للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة، كما استعرض عددا من مفردات اللغة العربية والجمال في رسمها الإملائي وخطوطها بزخارفها ونقوشها، وروعة ألفاظها، وضرب العديد من الأمثلة عن إبداعات اللغة العربية في الكتابة بمختلف المناحي العملية.

ويأتي ذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.