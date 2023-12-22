النائب علاء عابد: مصر تحاول الوصول إلى هدنة جديدة في غزة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات ونائب رئيس البرلمان العربي، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل التفاوض السياسي مع دول العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للوصول إلى تحقيق هدنة إنسانية أخرى للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف النائب علاء عابد، في بيان له اليوم، أن الهدنة الإنسانية الجديدة تستهدف دخول الدعم الإغاثي والإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، للحفاظ على أرواح المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب علاء عابد، أن الرئيس السيسي يسعى إلى حل القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة من خلال اتصالاته ولقاءاته المكثفة مع قادة دول العالم.

وأكد النائب علاء عابد، أن الدبلوماسية المصرية أكدت قدرتها على التواصل مع جميع أطراف الأزمة، وخبرتها الكبيرة في مجال التفاوض والوساطة خلال الهدنة الأولى وستنجح في تنفيذ هدنة جديدة.

وأضح نائب رئيس البرلمان العربي ، إلى أن موقف مصر ثابت وواضح أمام العالم أجمع تجاه دعم القضية الفلسطينية، وتنفيذ حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والرجوع إلى حدود 1967.